SORGENTE DI VITA – Ricordi da Medio Oriente e Maghreb, dialogare in cucina, i colori di Vittorio Giardino

Si apre con un servizio sul progetto Trame, realizzato dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, la puntata di Sorgente di vita in onda su Rai Tre domenica 28 dicembre 2025.

Centinaia di foto, documenti, interviste e altri materiali sugli ebrei provenienti dal Medio Oriente e dal Maghreb sono confluiti in un grande archivio telematico. Una raccolta di ricordi e tracce delle comunità ebraiche dei Paesi arabi, un mondo scomparso con i pogrom, le persecuzioni e la diaspora obbligata e pressoché totale avvenuta tra gli anni ‘40 e il 1967. Parte di quegli emigranti, in particolare persiani e libanesi, giunsero a Milano. Portando con sé, da Mashad e da Beirut, un bagaglio identitario di ricordi, usanze e tradizioni.

Il servizio, dal titolo “Trame”, è di Lucia Correale e Alessandra Di Marco.



La puntata prosegue con un incontro con Tze’ela Rubinstein e Shady Hasbun, cuochi provenienti da due realtà in conflitto da decenni: lei ebrea israeliana nata in kibbutz e cresciuta tra Arad, nel deserto del Neghev, e Tel Aviv; lui arabo cristiano, nato in Italia ma cresciuto tra Ramallah e Betlemme. Si sono conosciuti nel 2023 a un festival gastronomico in Italia, sono diventati amici e hanno deciso di iniziare un percorso di dialogo e condivisione attraverso il linguaggio universale del buon cibo. I due hanno aperto con uno showcooking il Festival di cultura ebraica Nessiah a Pisa.

Il servizio, dal titolo “Il gusto del dialogo”, è di Alberto Caviglia e Adriano Leoni.



La puntata si chiude con un servizio dedicato a Vittorio Giardino, maestro italiano della graphic novel. Bolognese, di formazione ingegnere, i suoi libri colti e raffinati sono diventati dei veri e propri classici nel loro genere. Pochi mesi fa è uscito il suo ultimo, atteso lavoro: “I cugini Meyer. Una nuova avventura di Max Fridman”, ambientato nell’Austria dell’“anschluss” e delle leggi antiebraiche naziste. Le opere principali di Giardino, come la saga di Max Fridman e Jonas Fink, raccontano storie di famiglie e personaggi con background ebraici, immersi nei tumulti della storia. Il suo laboratorio creativo, le sue riflessioni sull’arte del racconto per immagini e sul perché delle sue scelte narrative così peculiari.

Il servizio, dal titolo “Romanzi a colori”, è di Francesco Candilio e Lia Tagliacozzo.



