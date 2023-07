“Israele-Usa, legame indissolubile”

Parlare alle camere del Congresso Usa riunite è uno dei più alti attestati di stima e amicizia che la democrazia americana riconosce ai leader stranieri. E in queste ore a salire su quegli scranni sarà il Presidente d’Israele Isaac Herzog. Dimostrazione che, al di là degli attriti, il rapporto tra i due paesi resta saldo. “Indissolubile”, come ha detto il presidente Joe Biden accogliendo Herzog alla Casa Bianca. I due hanno ricordato come l’altro presidente israeliano ad avere avuto l’onore di intervenire al Congresso riunito sia stato, nel 1987, Chaim Herzog, padre di Isaac. Una coincidenza, sottolineano da Washington, che allo stesso tempo “riflette la natura duratura della nostra partnership, che ha superato numerose amministrazioni statunitensi e israeliane”.

Nella parte pubblica dell’incontro Biden ha voluto rimarcare il legame tra le due democrazie. “Come ho confermato ieri al Primo Ministro Benjamin Netanyahu, l’impegno dell’America nei confronti di Israele è saldo e ferreo”, le sue parole.

Nel corso della telefonata – al centro di discusse ricostruzioni mediatiche – è arrivato anche l’invito a Netanyahu a incontrare Biden negli Usa. Secondo il giornalista del New York Times Thomas Friedman – considerato molto informato su quanto accade alla Casa Bianca – il presidente americano, durante la conversazione telefonica, avrebbe anche fatto pressioni sul capo del governo di Gerusalemme affinché fermi la contestata riforma della giustizia. Una ricostruzione che alcuni esponenti della coalizione Netanyahu – puntualizza il sito Makor Rishon – descrivono oggi come scorretta.

Nell’incontro nello Studio Ovale davanti ai giornalisti è stato Herzog a richiamare la questione della riforma. “Stiamo attraversando un acceso dibattito come società”, la sua riflessione. “Un dibattito che rappresenta anche una virtù e un tributo alla grandezza della democrazia israeliana che appare forte e resistente”. Herzog si è poi rivolto a Biden, dicendo di condividere il suo appello passato sulla necessità che si tratti di una riforma condivisa. “Credo che dobbiamo cercare un ampio consenso e su questo sono d’accordo con lei. Continuo anche ora a cercare soluzioni per uscire dalla crisi”.

Secondo un funzionario israeliano, le cui dichiarazioni sono state riprese da diverse testate locali, durante l’incontro Biden ha detto a Herzog che è fondamentale che i leader della coalizione e dell’opposizione trovino un compromesso sulla riforma giudiziaria. La stessa fonte ha proseguito affermando che il presidente Usa ha evidenziato come le proteste di massa e le divisioni rendano più difficile per l’amministrazione portare avanti la pace regionale.

Alcuni esponenti della maggioranza israeliana hanno considerato questi passaggi come un’intromissione da parte di Washington nella politica interna del paese. Uscendo dal colloquio alla Casa Bianca, Herzog ha invece precisato ai giornalisti che le parole di Biden sulla riforma durante il loro incontro non sono state pronunciate per “infastidire” Israele, ma piuttosto il risultato di una “profonda preoccupazione” per la sua tenuta democratica.

