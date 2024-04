CULTURA – Ebrei in Abruzzo, una storia riscoperta

Mercanti, medici e stampatori. Attivi nei grandi come nei piccoli centri. Un mondo vivace che gli editti di espulsione promulgati nel Cinquecento sradicarono per sempre dal territorio di riferimento. Nella sua ricerca “La presenza ebraica negli Abruzzi medievali”, pubblicata nel 2023, Andrea Casalboni ripercorre la storia degli ebrei in Abruzzo tramite un completo riesame delle fonti, offrendo per la prima volta uno sguardo d’insieme «su un’area della storia ebraica in Italia rimasta sinora poco nota ed esplorata».

Di ebrei in Abruzzo partendo da proprio da questo lavoro e con l’attenzione rivolta in particolare all’arco temporale compreso «tra gli Angioini e gli Aragonesi», si parlerà nel pomeriggio alla Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano “Tullia Zevi”. L’incontro, organizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dalla Fondazione Beni Culturali Ebraici in Italia (Fbcei), è in programma alle 18: apriranno i lavori i saluti del presidente della Fbcei, Dario Disegni e della consigliera Ucei Gloria Arbib. Interverranno poi lo stesso Casalboni, che è assegnista di ricerca, il consigliere Fbcei Alberto Di Castro e il professore associato di Storia Medievale, Amedeo Feniello, moderati dal componente di Giunta della Fbcei, Giorgio Segré. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming dalla pagina Facebook e Youtube della Fbcei nonché dalla webtv Ucei.

(Nell’immagine: Civitaretenga, sede nel XV secolo di un insediamento ebraico)