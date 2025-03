GIOVANI – Esplorare Israele con il Taglit

Dal 4 al 10 agosto 2024, torna il Taglit-Birthright Israel, il programma che offre ai giovani ebrei tra i 18 e i 26 anni la possibilità di visitare Israele. Il viaggio permette di conoscere da vicino la storia, la cultura e la società israeliana, oltre a entrare in contatto con coetanei provenienti da diverse parti del mondo.

L’itinerario include tappe a Gerusalemme, Haifa, Tel Aviv, ma anche visite a Masada e al Mar Morto. «Uno degli aspetti più apprezzati è il confronto con ragazzi israeliani. Cerchiamo di coinvolgere giovani che parlano italiano e provengono da contesti diversi, come l’università o l’esercito, per raccontare la loro quotidianità. Questo aiuta a comprendere meglio la vita in Israele e il rapporto tra gli ebrei della diaspora e quelli del paese», spiega Gad Lazarov, referente del Taglit per l’Italia.

Oltre alle visite culturali, lo scorso anno è stata introdotta la possibilità di svolgere alcune ore di volontariato. «Vogliamo ripetere l’esperienza anche quest’anno e offrire ai partecipanti l’occasione di fare qualcosa di concreto, oltre alla semplice visita», aggiunge Lazarov. In un paese segnato dal 7 ottobre 2023, inevitabile un momento di confronto con il lutto, con un passaggio al Memoriale realizzato a Reim per le vittime della strage al Nova Festival.

Il viaggio è gratuito e aperto a tutti, indipendentemente dalla loro provenienza, spiega il referente per l’Italia. «Negli anni siamo riusciti a coinvolgere ragazzi da tutta Italia, anche da regioni dove non ci sono comunità ebraiche organizzate, come Calabria e Sicilia. Speriamo di proseguire con questa tradizione anche quest’anno», conclude Lazarov.

Per candidarsi è necessario compilare un form sul sito https://int.birthrightisrael.com.