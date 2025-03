CALCIO – Lazio e Maccabi, accordo strategico

Le squadre di calcio di Lazio, Maccabi Tel Aviv e Maccabi Haifa lavoreranno fianco a fianco per rafforzare la collaborazione in ambito sportivo e sociale. L’annuncio arriva dal club biancoceleste, che ha partecipato a Tel Aviv a un incontro sul tema. L’idea è di lavorare a un memorandum che permetta «di creare sinergie tecniche nel settore calcistico e promuovere uno scambio culturale, anche attraverso una campagna di sensibilizzazione contro l’odio e la discriminazione razziale», ha annunciato in una nota il presidente laziale Claudio Lotito. Non è la prima volta che la Lazio entra in contatto con club israeliani. Già nel 2010 fu a un passo dall’acquisto di Eyal Golasa, giovane talento in forza al Maccabi Haifa che non superò le visite mediche svolte a Formello, propedeutiche al suo tesseramento.