PAPA – I funerali del pontefice sabato

Decine di migliaia di persone hanno finora reso omaggio alla salma di papa Francesco, esposta da mercoledì all’interno della basilica di San Pietro. Tra loro Yaron Sideman, l’ambasciatore d’Israele presso la Santa Sede, che rappresenterà lo Stato ebraico anche ai funerali del pontefice in programma sabato mattina. Commentando con Pagine Ebraiche la scomparsa del papa, il diplomatico aveva affermato: «Lo ricorderò come un uomo gentile, umile e affabile, guidato dalla determinazione di fare del bene all’umanità e all’ambiente». In merito ai funerali, in una nota il Consiglio dell’Assemblea dei rabbini d’Italia ha condiviso la scelta del rabbino capo di Roma, della presidente Ucei e del presidente della Comunità ebraica di Roma di parteciparvi «nel rispetto delle norme ebraiche e dello shabbat».

Il Consiglio dell’Ari ha anche ricordato come le istituzioni ebraiche italiane «abbiano subito espresso la loro vicinanza al mondo cristiano in questo momento difficile e doloroso». Nella nota si stigmatizza poi «la diffusione di false notizie che creano un clima di tensione se non addirittura di odio. Viviamo momenti difficili ed è triste che in un momento in cui dovrebbe prevalere la misericordia e la riflessione ci siano persone che scelgano di alimentare la divisione e l’animosità.».