APPUNTAMENTI – Il Balagan chiude con Raiz e i canti tradizionali degli ebrei italiani

È in programma questa sera il secondo appuntamento del mini Balagan Café organizzato dalla Comunità ebraica di Firenze nel giardino della sinagoga. La serata si aprirà alle 19.30 con la performance Café du Monde, con “degustazioni musicali” in sette lingue, dagli shtetl dell’est Europa alla campagna toscana. Seguirà alle 20.30 l’incontro con Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, che parlerà del suo libro Il Bacio di Brianna (ed. Mondadori). Alle 21.30 concluderà l’iniziativa la presentazione di “Qechì Kinnòr. Un viaggio nei canti tradizionali degli ebrei d’Italia”, il nuovo disco di Enrico Fink e de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.