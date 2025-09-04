DIALOGO – Herzog dal papa: Israele impegnato per futuro di pace e speranza

«Lo Stato di Israele si impegna per la libertà religiosa di tutte le fedi ed è determinato a continuare a lavorare per la pace, la tranquillità e la stabilità in tutta la regione. Israele è orgoglioso della sua comunità cristiana e si impegna a garantirne la sicurezza e il benessere».

Sono le prime dichiarazioni del presidente israeliano Isaac Herzog a margine della visita in Vaticano da papa Leone XIV. In un messaggio via X, Herzog definisce «molto calorosa» l’accoglienza ricevuta giovedì mattina presso la Santa Sede. Israele, scrive, «si sta impegnando in ogni modo possibile per riportare a casa gli ostaggi tenuti in brutale prigionia da Hamas» e «anela al giorno in cui i popoli del Medio Oriente, i Figli di Abramo, vivranno insieme in pace, collaborazione e speranza». In questo senso, «l’ispirazione e la leadership del papa nella lotta contro l’odio e la violenza e nella promozione della pace in tutto il mondo sono apprezzate e vitali». Il presidente d’Israele conclude con l’auspicio di «approfondire la nostra cooperazione per un futuro migliore, di giustizia e compassione».

Foto: Vatican Media