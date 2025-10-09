TEL AVIV – Torna a riempirsi la piazza degli ostaggi, tra lacrime e speranza

In attesa della firma dell’accordo, torna a riempirsi la piazza degli ostaggi di Tel Aviv. «In piedi al centro della piazza sventolando grandi bandiere israeliane e americane. Miki Ziv, una partecipante abituale alla protesta, dice di essere in piazza dalle 5 del mattino», racconta il Times of Israel. Tel Aviv si è svegliata stamane sotto la pioggia e quindi, come riporta la stampa israeliana, c’è chi tiene in mano grandi ombrelli gialli con la scritta “Ora!”. “Tell the world they’re coming home!”, esulta il forum dei familiari degli ostaggi, pubblicando le immagini di abbracci e commozione di parenti già in piena notte. Tra loro c’era Einav Zangauker, madre dell’ostaggio Matan, uno dei volti simbolo dell’impegno per la loro liberazione. «Matan torna a casa da me, dalle sue sorelle Natalie e Shani, e dalla sua compagna Ilana, l’amore della sua vita», ha affermato la donna. Per poi aggiungere: «Ho pregato per queste lacrime».

La notizia dell’accordo sta suscitando reazioni in tutto il mondo. «L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate», ha dichiarato in una nota la premier italiana Giorgia Meloni.