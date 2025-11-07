APPUNTAMENTI – La Sezione ebraica di Matera si presenta

Radici, memorie, futuro. Sono le tre parole chiave dell’evento di presentazione della nuova Sezione ebraica di Matera, in programma domenica 9 novembre alle 17 presso la Sala Convegni della Camera di Commercio della Basilicata. All’evento, al quale interverranno tra gli altri il sindaco della città Antonio Nicoletti, la presidente Ucei Noemi Di Segni, la presidente della Comunità ebraica napoletana Lydia Schapirer, si parlerà di presenza ebraica nel territorio attraverso i secoli, di beni ebraici “tra archeologia e fede”, dell’agenda materana di Carlo Levi e di progetti per il futuro. E mentre il vicepresidente dell’Ucei Giulio Disegni spiegherà l’importanza di un presidio ebraico in Basilicata, Cesare Moscati, il rabbino capo di Napoli, si soffermeràà sul significato di inaugurazione. Prenderà la parola anche la Delegata della Sezione, Zruya Cuscianna Toller. «Ci sono molte potenzialità per fare bene, dando anche una cifra internazionale al nostro progetto», ha raccontato a Pagine Ebraiche. «Matera è un luogo affascinante e potrebbe interessare personalità straniere al fine di organizzare degli incontri e delle iniziative di studio di alto livello».