UCEI –  Il futuro del Progetto Meridione

Si è svolta ieri da remoto la prima riunione del Comitato di coordinamento per il Progetto Meridione Ebraico, recentemente costituito dalla Giunta dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e di cui sono membri Lydia Schapirer, rav Cesare Moscati, Sandro Temin e Giulio Disegni, con i Delegati delle Sezioni della Comunità Ebraica di Napoli, ossia Palermo, Catania, Trani, San Nicandro, Palmi–Reggio Calabria, Taranto e Matera.

In apertura, la presidente uscente dell’Ucei, Noemi Di Segni, ha portato il suo saluto, esprimendo il rammarico per dover lasciare un gruppo con il quale ha condiviso negli anni iniziative, speranze e sfide di un percorso significativo. Il coordinatore del Comitato, Disegni, ha illustrato e discusso con i delegati le linee programmatiche per il prossimo futuro, delineando le priorità operative del Progetto.

Nel corso della riunione, a nome della Napoli ebraica, sono intervenuti la presidente Lydia Schapirer, il rabbino capo della città, Cesare Moscati, e il Consigliere Ucei, Sandro Temin, esprimendo il loro apprezzamento per la crescita registrata dal Progetto Meridione Ebraico e per il suo impatto positivo sul territorio. Sono state inoltre individuate alcune problematiche e situazioni critiche presenti nei diversi contesti locali, che il Comitato si è impegnato a seguire nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente un progetto che ha già prodotto significativi riscontri positivi nell’Italia ebraica.