VENEZIA – Cerimonia in Campo del Ghetto Nuovo: «Essere qui un dovere civico»

Una delegazione della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto con a capo il neo presidente Alberto Stefani ha partecipato alla cerimonia per il Giorno della Memoria organizzata dalla Comunità ebraica di Venezia in Campo del Ghetto Nuovo. Sono tra gli altri intervenuti il presidente della Comunità ebraica Dario Calimani e il rabbino capo della città, Alberto Sermoneta. «Essere qui è anche un dovere civico», ha dichiarato Stefani, per il quale è anche «importante pensare che la Memoria permetta di guardare ai prossimi decenni con la consapevolezza che violenza e odio razziale hanno provocato qualcosa che non deve accadere più». Per l’ex governatore Luca Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale, «ricordiamo perché non diventi normale ciò che non lo è: da questo campo deve partire un grido forte».