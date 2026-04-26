EUROVISION – Chi sostiene e chi si oppone alla presenza di Israele

La partecipazione di Israele all’Eurovision torna al centro di un dibattito che investe per prima la stampa ebraica europea. Da un lato, sul britannico The Jewish Chronicle, un gruppo di personalità del mondo dello spettacolo internazionale ha appoggiato l’inclusione israeliana nel concorso in risposta alle richieste di esclusione avanzate da più parti. La presenza israeliana è affidata alla voce di Noam Bettan, autore di “Michelle” insieme a Nadav Aharoni, Tzlil Klifi e Yuval Raphael. Tra i firmatari figurano l’attrice Helen Mirren e la star televisiva Sharon Osbourne, e il loro intervento si muove entro coordinate chiare: l’Eurovision è uno spazio culturale che deve restare aperto, sottratto a logiche di boicottaggio e capace di garantire pari accesso agli artisti, indipendentemente dal contesto politico dei Paesi rappresentati. «Gli artisti non dovrebbero essere puniti per le azioni dei loro governi», è la loro posizione: l’esclusione costituirebbe un precedente pericoloso destinato a erodere il carattere inclusivo della manifestazione. In questa prospettiva la presenza israeliana non è oggetto di una difesa politica in senso stretto, ma il banco di prova di un principio più generale: la separazione tra produzione artistica e conflitto politico. Dall’altro lato, sulla tedesca Jüdische Allgemeine, il cantante tedesco Michael Schulte parte da una premessa almeno in apparenza condivisa: «L’artista israeliano, di per sé, naturalmente non può essere ritenuto responsabile del fatto di essere israeliano». Tuttavia, il punto è che la partecipazione all’Eurovision non si esaurisce nella dimensione individuale dell’artista, implica una rappresentanza nazionale che introduce un elemento politico difficilmente eludibile. Anche in assenza di intenzioni esplicite, la presenza di uno Stato in un evento internazionale viene percepita e letta entro coordinate politiche, soprattutto in un contesto segnato da conflitti aperti e da una forte polarizzazione dell’opinione pubblica. Il testo tedesco mette in discussione l’idea stessa di neutralità culturale suggerendo che essa funzioni più come aspirazione che come dato di fatto. In questo senso la distinzione tra individuo e Stato, pur riconosciuta, non basta a superare il problema: la dimensione simbolica della partecipazione non può essere completamente depoliticizzata. In questo stesso spazio di tensione si inseriscono ulteriori interventi provenienti dal mondo dello spettacolo, che contribuiscono a rendere più articolato il dibattito: scrive inoltre Siam Goorwich su The Jewish Chronicle che Boy George, intervenendo nel contesto delle discussioni sulla partecipazione israeliana e sulle pressioni di boicottaggio legate all’Eurovision 2026, ha affermato di non essere disposto a «voltare le spalle ai propri amici ebrei». Pur distinguendo tra il legame personale e una posizione politica esplicita su Israele, il suo intervento insiste sulla funzione aggregante della musica e sulla difficoltà di trasformare un evento culturale in uno spazio di esclusione selettiva. Le posizioni si fondano su presupposti differenti: l’appello riportato da The Jewish Chronicle privilegia una visione normativa dello spazio culturale in cui l’inclusione è garantita dalla separazione tra arte e politica e dalla tutela dell’artista come individuo. L’intervento sulla Jüdische Allgemeine, al contrario, insiste sulla permeabilità di questo confine sottolineando come la rappresentanza nazionale renda inevitabile una lettura politica, anche quando non dichiarata. Resta la difficoltà a definire i limiti entro cui un evento culturale internazionale può sottrarsi al contesto geopolitico. L’Eurovision, per struttura e visibilità, amplifica questa ambiguità, trasformando una competizione musicale in un luogo di proiezione simbolica.