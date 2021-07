L’intero ciclo pittorico della Padova del Trecento patrimonio Unesco. Un traguardo significativo, festeggiato anche dal premier Mario Draghi che in una nota ha parlato di “motivo di gioia e orgoglio per tutto il Paese”. Tra gli edifici e complessi monumentali del centro storico interessati la Cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto. Uno dei biglietti da visita dell’Italia nel mondo.

Fu un grande sindaco della Padova del primo Novecento – l’ebreo Giacomo Levi Civita, in gioventù fervente patriota garibaldino – a segnare la svolta. Un suo intervento rese infatti possibile il passaggio dell’edificio al Comune, garantendogli tutele e cure altrimenti non scontate.

Lo ricorda anche il Museo della Padova ebraica, nella scheda a lui dedicata: “Circolata la voce che la famiglia Foscari volesse vendere ad una società straniera gli affreschi di Giotto, il Comune inizia una lunga serie di tentativi di esproprio senza esito positivo. Si ricorse ad un ‘espediente’ come lo definì lo stesso Levi Civita, allora giovane avvocato, che ne fu l’ideatore. Egli sostenne, per conto della Fabbriceria degli Eremitani, la causa di rivendicazione dell’amministrazione e della custodia della Cappella […] e riuscì finalmente a provare, con una gran mole di documenti e testimonianze ed una affidatissima requisitoria, che la Cappella fin dalla sua fondazione era stata destinata al pubblico”. E quindi l’inopportunità di un suo passaggio a privati.

Un risultato tra i più brillanti raggiunti da questo immenso personaggio, che fu anche senatore del Regno d’Italia, al centro di un dossier di prossima pubblicazione su Pagine Ebraiche su passato, presente e futuro degli ebrei padovani. Anche in vista della prossima Giornata Europea della Cultura Ebraica di cui Padova sarà città capofila.

“Il Sindaco più benemerito, più geniale, più intraprendente di questa vecchia città” lo saluterà alla morte, avvenuta nel 1922, il giornale progressista Il Veneto.

(Nell’immagine in alto la Cappella degli Scrovegni; in basso un busto commemorativo di Giacomo Levi Civita)

a.s twitter @asmulevichmoked

(25 luglio 2021)