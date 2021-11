Tappa ad Ancona per il progetto di traduzione del Talmud Babilonese: se ne è parlato in occasione di un incontro, patrocinato da Comune e Comunità ebraica, su “Umanesimo e Tecnologia in favore del dialogo interculturale”. Ospiti il rav Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma e presidente del progetto, e David Dattilo responsabile ricerca e sviluppo oltre che del Progetto Yeshivà.

Finanziato e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Università e Ricerca, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il progetto ha come obiettivo la traduzione digitalizzata in italiano del Talmud babilonese, testo fondamentale delle religione ebraica. Coinvolge 90 studiosi e personalità di spicco della cultura ebraica in tutto il mondo e rappresenta oggi il più importante, per ampiezza e complessità, progetto di “Umanesimo Digitale”. Il lavoro di traduzione viene realizzato attraverso una piattaforma digitale dal nome “Traduco”, un software a base semantica creata appositamente in collaborazione con l’Istituto di Linguistica computazionale A. Zampolli del CNR di Pisa.

L’esposizione di rav Di Segni è stata molto chiara e coinvolgente ed ha svelato al folto pubblico, in gran parte di non ebrei, contenuti ed importanza degli insegnamenti del Talmud ed in particolare della rilevanza che esso ha nello studio del pensiero e della vita ebraica. Molto importante poi l’esposizione di Dattilo circa la nuova metodologia informatica utilizzata per la traduzione dall’ebraico ed aramaico in lingua italiana: si tratta di un software modernissimo messo a punto dal CNR ed utilizzato per la traduzione di testi antichi; il professore di Informatica dell’Università Politecnica delle Marche intervenuto se ne è mostrato interessatissimo e meravigliato.

Tra i presenti e gli intervenuti il magnifico rettore dell’Università Gianluca Gregori, l’arcivescovo Angelo Spina, la presidente della Comunità ebraica Manuela Russi, il vicepresidente della Comunità ebraica e Consigliere UCEI Marco Ascoli Marchetti e l’assessore alla Cultura del Comune Paolo Marasca.

Marco Ascoli Marchetti, vicepresidente Comunità ebraica di Ancona e Consigliere UCEI

(14 novembre 2021)