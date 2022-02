È Ariel Dello Strologo, 55 anni, avvocato e attuale presidente della Comunità ebraica di Genova, il candidato del centrosinistra alle elezioni amministrative che si terranno nel capoluogo ligure nei prossimi mesi. A sostenerlo saranno Articolo Uno, Demos, Europa Verde, è Viva, Linea Condivisa, Lista Crivello, Lista Sansa, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Possibile e Sinistra Italiana. “Il percorso di questi mesi – sottolineano le forze della coalizione in una nota – ha consolidato la consapevolezza della necessità di un’alternativa per Genova che sappia mettere al centro la lotta alle crescenti disuguaglianze, promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile, dare centralità alle nuove generazioni, raccogliere la sfida della transizione ecologica come motore di nuove opportunità e pensare alla cultura come elemento di sviluppo sociale”. I diversi gruppi e partiti raccoltisi attorno alla candidatura di Dello Strologo, che rappresenta la Comunità di Genova anche all’interno del Consiglio UCEI, si dicono convinte “che la qualità della proposta politica e l’alto profilo del candidato sindaco che la incarna possano essere attrattori di un campo largo di forze politiche e sociali”.

(9 febbraio 2022)