Moshe Lion, il primo cittadino di Gerusalemme, tra i sindaci che accoglieranno papa Bergoglio in visita a Firenze in occasione del grande incontro internazionale che si svolgerà nei prossimi giorni nel nome e nel segno di Giorgio La Pira.

La giornata del papa inizierà da Palazzo Vecchio, nel suggestivo Salone dei Cinquecento cuore della vita civile fiorentina. In quel frangente a prendere la parola, oltre allo stesso Lion, saranno i colleghi Kostas Bakoyannis (Atene) e Ekrem İmamoğlu (Istanbul), insieme al padrone di casa, il sindaco di Firenze Dario Nardella, e al presidente della Conferenza Episcopale Italiana Gualtiero Bassetti. Interverrà poi lo stesso Bergoglio.

Una visita che costituirà l’atto conclusivo di un appuntamento che vedrà convergere, in città, molti protagonisti della vita politica europea e internazionale. Tra loro anche la vice sindaca di Tel Aviv Chen Arieli, che parlerà insieme ad altri ospiti di “pace, sviluppo economico e sociale, cultura e relazioni interpersonali” nell’ambito di un incontro dedicato alla memoria di David Sassoli.