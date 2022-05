Dove porta il negazionismo

Colpisce, navigando su Facebook, cogliere come si costruisce il negazionismo, almeno in una delle sue forme. Cito a caso, perché gli esempi sono infiniti. Un post lungo e importante, scritto fra l’altro da un importante scrittore, che prende spunto dalla terribile immagine del N.Y.T. dei nove civili ucraini che a Bucha sotto la minaccia dei fucili spianati si avviano alla fucilazione. Sappiamo che non c’è solo questo, che c’é anche un video che ci mostra il seguito di quell’immagine, girato il giorno dopo, con i cadaveri degli stessi ucraini a terra. I commenti sono deliranti: chi ci dice che li abbiano uccisi? scrive una gentile signora. Rispondo commentando a mia volta che forse stavano giocando a nascondino. Non avrei dovuto mettermici, ma la provocazione era forte. La risposta è illuminante: Li ha visti coi suoi occhi? Ovviamente no, perchè non ero a Bucha. Ma questo cosa vuol dire? Che puoi credere solo a ciò che vedi con i tuoi occhi? E come ci crederai, quando potresti avere avuto delle allucinazioni? Hai un video? Figurati, può essere manipolato. Hai dei testimoni? Non esistono testimonianze affidabili. I testimoni possono essere prevenuti, comprati, minacciati. È la realtà che non esiste, e questo risalta ancor più oggi, in questa guerra, in cui negare ogni prova, ogni testimonianza, ogni immagine di ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi, davanti alle telecamere, è diventato la narrazione più accattivante, quella che ti fa credere che sei diverso dalla massa, che non ti fai fregare dal potere, che sei complesso, che non vedi il mondo in bianco e nero.

Con lo stesso meccanismo che demoliva ogni possibilità di accedere ad una realtà documentata, è nato alla fine della guerra il negazionismo della Shoah. Non importava il fatto che la ricostruzione della Shoah si basasse su prove e documentazioni sterminate. L’importante era negare, negare sempre, mettere in dubbio il valore di ogni prova. Negare che si potesse arrivare a cogliere lo svolgersi reale degli eventi. Lo stesso meccanismo è in opera oggi. Ma adesso che sappiamo dove porta, abbiamo forse più strumenti per stroncarlo sul nascere. La realtà esiste, ed oggi sono quei nove esseri umani portati al macello.

Anna Foa, storica

(23 maggio 2022)