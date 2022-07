Lisetta Carmi (1924-2022)

È scomparsa all’età di 98 anni Lisetta Carmi, tra le più importanti fotografe italiane. Fu Leo Levi, il grande musicologo, ad instradarla verso quest’arte durante un viaggio in Puglia il cui obiettivo era quello di registrare melodie e canti della tradizione ebraica. Con l’occasione Carmi acquistò la sua prima macchina fotografica ed ebbe un doppio innamoramento: verso quell’oggetto e le sue infinite potenzialità. Ma anche verso la Puglia, dove viveva da molti anni.

Carmi era nata a Genova e a causa delle leggi razziste del ’38 aveva dovuto abbandonare la scuola pubblica per poi rifugiarsi in Svizzera. Alla fine della guerra si era diplomata al conservatorio di Milano come pianista e aveva intrapreso, con successo, una serie di concerti in Italia e all’estero.

La carriera di fotografa, iniziata nella sua Genova, l’avrebbe portata a molte esperienze significative. Tra cui due viaggi per documentare la realtà di Israele, svolti negli Anni Sessanta e da poco ripercorsi in una suggestiva mostra ospitata nei locali della Comunità ebraica di Casale Monferrato per il Festival di Fotografia MonFest 2022 (a curarla Daria Carmi e Giovanni Battista Martini).

Tra i protagonisti dell’allestimento, come già raccontavamo su Pagine Ebraiche, “giocatori di carte yemeniti che potrebbero essere usciti da un film neorealista, lo sguardo fiducioso di un immigrato da San Nicandro, campi beduini, un giovanissimo e magrissimo militare: mitra, peot, una divisa che sembra di due taglie in più…”. E poi bambini, moltissimi bambini. La fotografia di un Paese in crescita, proteso verso il futuro.

Una mostra come omaggio e come atto di riconoscimento, sottolineava Daria Carmi nell’inaugurarla, “alla sua ricerca e produzione fotografica in molti anni di attività, dove cifra estetica e valore documentale si sommano restituendo un lavoro prezioso e significante”.

Sia il suo ricordo di benedizione.