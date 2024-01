La posa di nuove pietre di inciampo in varie aree della città, ma anche la presentazione di libri, la proiezione di film e la messa in scena di spettacoli teatrali nel programma del Giorno della Memoria a Venezia, presentato stamane nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede del Comune. “Saranno più di 60 gli appuntamenti diffusi in tutto il territorio di Venezia”, ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano alla presenza fra gli altri del rabbino capo Alberto Sermoneta e del vicepresidente della Comunità ebraica veneziana Paolo Navarro Dina, oltre a rappresentanti dell’associazione Figli della Shoah, dell’Adei e del Museo ebraico.

Le prime pietre d’inciampo saranno installate lunedì 15 gennaio alle 10, in Salizada dei Greci, alla presenza dell’artista tedesco Gunter Demnig, ideatore delle Stolpersteine. Alle 11, in Campo del Ghetto Novo, una classe di una scuola secondaria di primo grado “adotterà” una delle pietre del nuovo itinerario, quella che sarà lì collocata in memoria di Elvira Pardo (1883-1944). Sempre il 15, alle 17.30, nella sede dell’Ateneo Veneto sarà presentato il libro “Memorie di famiglia” a cura della storica Anna Foa, che elabora l’esperienza del format omonimo lanciato a Roma dal Pitigliani. Mentre all’Università Ca’ Foscari sarà inaugurata alle 16 la mostra “Memorie di donne tra Ottocento e Novecento”. La cerimonia cittadina per il Giorno della Memoria si terrà anche quest’anno al Teatro La Fenice, la mattina di domenica 21 gennaio. Prenderanno la parola il sindaco Luigi Brugnaro, il presidente della Comunità ebraica Dario Calimani e il sovrintendente del teatro, Fortunato Ortombina.

(Foto: Comune di Venezia)