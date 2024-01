MEMORIA – Le sorelle Bucci a Firenze. Tatiana critica Valditara

Sopravvissute ad Auschwitz-Birkenau, le sorelle fiumane Andra e Tatiana Bucci sono cittadine onorarie di Firenze dal 2016. Mentre nel 2019 hanno ricevuto il Pegaso d’oro, la massima onorificenza regionale, per il loro impegno di testimonianza sul territorio. Firenze è un po’ la loro “seconda casa”, hanno detto più volte. Ad applaudirle stamane al cinema teatro La Compagnia, nel tradizionale meeting per le scuole che la Regione Toscana promuove per il Giorno della Memoria, c’erano alcune centinaia di studenti, mentre in migliaia erano collegati a distanza. “Memoria e conoscenza: semi di pace”, il tema dell’incontro, aperto dall’intonazione della preghiera “El Male Rachamim” da parte del presidente della Comunità ebraica Enrico Fink. “Non è un facile parlare di Memoria al servizio di un progresso intellettuale, ma soprattutto umano. Non è facile ma assolutamente necessario”, ha dichiarato Ugo Caffaz, consulente della Regione per le politiche della Memoria e ideatore per conto della stessa dei Treni della Memoria che hanno portato migliaia di ragazzi toscani nei campi di sterminio. Le sorelle Bucci sono tornate da poco da un Viaggio della Memoria con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Tatiana oggi l’ha attaccato: “È arrivato in ritardo, è stato una mezz’oretta con noi, il giorno dopo è venuto in campo a visitarlo. Poi è sparito. Non l’abbiamo più visto. Avrebbe fatto più bella figura a non venire per niente”.