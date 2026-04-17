SORGENTE DI VITA – Ritratto di Anna Maria, Il viaggio di Kurt, Via dell’Aquila

Si apre con un servizio su Anna Maria Levi la puntata di Sorgente di vita in onda su Rai Tre domenica 19 aprile 2026. Antifascista e partigiana, direttrice di riviste culturali e per tutta la vita donna impegnata, Anna Maria era la sorella di Primo Levi. In un’intervista del 2009 del progetto “Memoria della salvezza” del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, realizzata da Liliana Picciotto, racconta le tappe del suo cammino tra impegno intellettuale, Resistenza e cittadinanza attiva. Rievoca i tempi bui delle leggi antiebraiche, la scelta della lotta partigiana con un piccolo gruppo in cui militava anche suo fratello, l’attività clandestina condivisa con Ada Gobetti. Sono ricordi sparsi, che tratteggiano una figura sobria e misurata, che ha vissuto volutamente lontano dai riflettori. Il servizio, dal titolo “Ritratto di Anna Maria”, è di Alessandra Di Marco e Lia Tagliacozzo.

Il secondo servizio racconta la storia di Kurt Rosenberg, ebreo polacco il cui diario degli anni della guerra è stato tradotto e pubblicato da suo figlio Ugo Rosenberg nel libro “Tutto iniziò da quel finestrino”. Poco più che ventenne Kurt inizia il suo percorso rocambolesco, per salvarsi dalle persecuzioni dei russi e poi dei nazifascisti, attraverso Polonia, Romania, Jugoslavia e Italia, dove viene internato in Abruzzo. Dopo l’8 settembre 1943, riesce ad attraversare la linea del fronte e si unisce al II Corpo d’Armata polacco, inquadrato nell’esercito britannico, contribuendo alla Liberazione. Il servizio, dal titolo “Il viaggio di Kurt”, è di Francesco Candilio e Vanessa Collini Sermoneta.



La puntata prosegue con un percorso alla scoperta della storia ebraica a Reggio Emilia, dove per secoli una comunità ebraica ha contribuito alla vita e alla cultura della città. Nella sinagoga di via dell’Aquila una mostra inaugurata di recente, dal titolo “Di libri, acqua e chizze”, racconta, con mappe, foto e documenti, i lunghi secoli di convivenza, segnati dal periodo del ghetto e poi da quello dell’Emancipazione. La storia si intreccia con le biografie di personaggi di spicco: il rabbino e stampatore Anania Coen, Ulderico Levi, senatore e filantropo che finanzia e realizza l’acquedotto cittadino e il teatro Ariosto, e il fornaio dell’antico ghetto Federico Sacerdoti, inventore della classicissima “chizza” reggiana. Il servizio, dal titolo “Via dell’Aquila”, è di Francesco Candilio e Lucia Correale.

La puntata di Sorgente di vita andrà in onda su Rai Tre domenica 19 aprile alle ore

7.00. Sarà replicata nelle serate di martedì 21 e mercoledì 22 aprile all’1.00 circa, e

lunedì 27 aprile all’1.40 circa. I servizi dopo la messa in onda saranno visibili su

Raiplay.