DAFDAF – Tu e io cambieremo il mondo

L’ultimo numero del giornale ebraico dei bambini, il 146, è in distribuzione in questi giorni insieme a Pagine Ebraiche e si chiude con il testo di una canzone incentrata sul sentimento di unità e amicizia che può svilupparsi tra le persone. Grazie al desiderio di coltivare nelle scuole una passione simile a quella che Alisa Coen aveva per la musica e in particolar modo con la musica d’insieme e all’associazione che in suo nome sta portando avanti mille progetti a lei ispirati, proponiamo una riflessione sulla forza che una simile connessione può avere. È il nostro modo di invitarvi a coltivare un atteggiamento positivo e ottimista, e a trasformare l’ottimismo in attivismo.

Buona lettura!

a.t.

La canzone: Tu e io

“Ani Ve’Atah” (אני ואתה) è una canzone scritta e interpretata da Arik Einstein, uno dei più celebri e amati cantanti israeliani. La canzone è stata pubblicata nel 1970 nell’album intitolato “Shirei Yeladim” (שירי ילדים), che significa “Canzoni per bambini“. La canzone è diventata molto popolare in Israele ed è apprezzata per il suo testo semplice e toccante, insieme alla voce unica di Arik Einstein. Il testo esprime un sentimento di unità e amicizia tra due persone, riflettendo sulla forza della connessione tra di loro nel cambiare il mondo insieme. La canzone ci invita e coltivare un atteggiamento positivo e ottimista ma anche a trasformare questo ottimismo in attivismo.

Testo Traslitterato – Ani ve’ata

Ani ve’ata neshaneh et ha’olam

ani ve’ata az yavo’u kvar kulam

Amru et zeh kodem lefanai

lo meshaneh, ani ve’ata neshaneh et ha’olam.

Ani ve’ata nenaseh mehahatchalah

yihyeh lanu ra ein davar zeh lo nora.

Amru et zeh kodem lefanai

zeh lo meshaneh, ani ve’ata neshaneh et ha’olam.

Ani ve’ata neshaneh et ha’olam

ani ve’ata az yavo’u kvar kulam

Amru et zeh kodem lefanai

lo meshaneh, ani ve’ata neshaneh et ha’olam.

Testo Tradotto – Tu ed io

Tu ed io cambieremo il mondo,

tu ed io e poi tutti seguiranno,

Altri l’hanno detto prima di me ma

non importa, tu ed io cambieremo il mondo.

Tu ed io proveremo fin dall’inizio,

sarà difficile per noi, non importa, non è così male!

Altri l’hanno detto prima di me ma

non importa, tu ed io cambieremo il mondo.

Tu ed io cambieremo il mondo,

tu ed io e poi tutti seguiranno,

Altri l’hanno detto prima di me ma

non importa, tu ed io cambieremo il mondo.

Suoniamo insieme per Alisa

Appassionati di musica? Solo curiosi? Musicisti in erba? Allora sicuramente avete sentito parlare di “Suoniamo insieme per Alisa”. È un’associazione nata dal desiderio di diffondere nelle scuole l’esperienza vissuta da una ragazza, Alisa Coen z.l., alla cui memoria sono dedicati, e ispirati, mille progetti. Alcuni hanno avuto già più di una edizione, altri sono tutti ancora da inventare. Tutto parte dal rapporto speciale che aveva Alisa con la musica e in particolar modo con la musica d’insieme, da cui era stata letteralmente rapita. Nella musica d’insieme Alisa aveva trovato un ambiente ideale per creare, appassionarsi, divertirsi ed innamorarsi. Per ricordarla, con cose molto concrete, sono nati dei corsi di musica, organizzati all’interno del Centro Ebraico Italiano – Il Pitigliani, a Roma, e delle borse di studio per giovani musicisti.