DAFDAF – Insieme, una canzone per l’amore

Anche il numero 147 di DafDaf si chiude, come succede oramai da qualche mese, con le pagine dedicate alla musica, grazie all’Associazione “Suoniamo insieme per Alisa”.

Questo mese ci propongono Shir La’Ahavah, canzone per l’amore, conosciuta anche come Yachad, che vuol dire “insieme”.

È stata scritta nel 1999 ed eseguita da Dean Aviv, ex membro dei Gaia, una band israeliana famosa tra il 1998 e il 2010.

La canzone

Shir LaHava, canzone per l’amore, è conosciuta anche come Yachad, che vuol dire “insieme”. È stata scritta nel 1999 ed eseguita da Dean Aviv, ex membro dei Gaia, una band israeliana famosa tra il 1998 e il 2010. È diventata un successo popolare grazie alle sue parole che toccano il cuore e sono piene di speranza: “Insieme cuore a cuore, apriamo con speranza all’amore.”Gili Lieber, il chitarrista dei Gaia, per descrivere questa canzone dice: “La canzone parla dell’amore, dell’amore in generale, in tutti gli ambiti. È molto importante nella nostra vita. L’amore è ciò che ti rafforza nei momenti difficili. In questi momenti ciò di cui avevo più bisogno era l’amore di mia moglie, dei miei amici e di me stesso”.

SHIR LA’AHAVAH (Yachad)

Ebraico

Ech shehalev niftach,

chovek et ha’olam

uvikriya g’dolah

lashir la’ahava.

Imru hakol efshar,

ze lo me’uchar,

hashachar kvar ala,

(zeh) zman la’ahava.

Yachad – lev el lev

niftach venir’e, ta’or shebashamayim

Yachad – lev el lev

niftach betikva – la’ahava.

Verak im na’amin,

uvli shum da’awin,

baderech ha’ola,

zeh shir la’ahava.

Yachad…

Canzone per l’amore (insieme)

Come il cuore si apre,

abbraccia il mondo,

e con un grande grido

canta per l’amore.

Diciamo: tutto è possibile,

non è troppo tardi,

l’alba è già sorta,

è il momento dell’amore.

Insieme, cuore a cuore,

ci apriremo e vedremo la luce nel cielo.

Insieme, cuore a cuore,

ci apriremo con speranza – per l’amore.

E se crediamo solo,

senza indugi,

lungo la strada che si prospetta,

è una canzone per l’amore.

Insieme…

Link https://www.youtube.com/watch?v=tcPGUYbqu3g

Suoniamo insieme per Alisa

Appassionati di musica? Solo curiosi? Musicisti in erba? Allora sicuramente avete sentito parlare di “Suoniamo insieme per Alisa”. È un’associazione nata dal desiderio di diffondere nelle scuole l’esperienza vissuta da una ragazza, Alisa Coen z.l., alla cui memoria sono dedicati, e ispirati, mille progetti. Alcuni hanno avuto già più di una edizione, altri sono tutti ancora da inventare. Tutto parte dal rapporto speciale che aveva Alisa con la musica e in particolar modo con la musica d’insieme, da cui era stata letteralmente rapita. Nella musica d’insieme Alisa aveva trovato un ambiente ideale per creare, appassionarsi, divertirsi ed innamorarsi. Per ricordarla, con cose molto concrete, sono nati dei corsi di musica, organizzati all’interno del Centro Ebraico Italiano – Il Pitigliani, a Roma, e delle borse di studio per giovani musicisti.